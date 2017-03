Continuar a ler

Estados Unidos 'ameaçam' e Trump... afasta



O princípio da rotação continental (depois de América do Sul, Europa e Ásia) aponta para que 2026 seja ano de campeonato do Mundo na América do Norte e, nesse sentido, a lógica seria aquela candidatura ter mais força. Contudo, entrou recente em cena o 'fator' Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que com as suas recentes políticas colocou esse objetivo em risco. Uma dúvida para desfazer nos próximos tempos, até porque a revelação do organizador (ou organizadores) do torneio não sucederá antes de 2020.

O jornal espanhol 'AS' adianta esta terça-feira que o Rei de Marrocos, Mohammed VI, terá desafiado o Rei de Espanha, Felipe VI, a unir esforços para que os dois países se juntem e, ainda com a presença de Portugal, organizem o Mundial de 2026, numa corrida na qual deve entrar também uma candidatura a três vinda da América do Norte, composta por Canadá, México e Estados Unidos.Segundo escreve o 'AS', a possível união entre Portugal, Espanha e Marrocos é vista com bons olhos por Gianni Infantino, presidente da FIFA, já que juntaria na organização do mesmo dois continentes (Europa e África), mas também cristãos e muçulmanos. Na ótica do líder do organismo, esta seria uma chance de ouro para mostrar que o futebol pode vencer todas as diferenças e, de uma vez por todas, afastar a sua imagem de organização corrupta. Por outro lado, a edição de 2026 do Mundial passaria a entrar para a história por outras razões para lá das desportivas, já que será a primeira a ser disputada com 48 equipas.

Autor: Fábio Lima