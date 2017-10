Continuar a ler

"Está claro que no clube jogo menos, porque há lá centrais que são do melhor. Vou lutar pela posição e sobretudo estar preparado para quando me chamam", apontou Mascherano.Ainda assim, o futebolista não coloca de parte sair do clube no final da época, revelando que "ainda não aconteceram conversas" com vista à renovação do vínculo entre as duas partes, mesmo que o Barcelona já tenha mostrado estar "satisfeito" com o seu trabalho.Na seleção, o defesa pretende "terminar o ciclo na Rússia" e tem a intenção de "tentar voltar a estar numa final", depois da que perdeu em 2014 para a Alemanha. Mascherano aproveitou ainda para elogiar o colega de equipa e de seleção Lionel Messi, alguém "diferente do resto dos jogadores e património de todos"."É como os grandes artistas, não tem nacionalidade. Pertence a toda a gente que paga bilhete para o ver", acrescentou, elogiando ainda o selecionador alviceleste, Jorge Sampaoli, que "procura sempre a melhor equipa e joga muito ofensivo, com muito risco e a pedir muita coragem".'Jefecito', como é conhecido, acumulou até ao momento 139 jogos pela seleção argentina (três golos), e cumpre atualmente a oitava temporada no Barcelona, para onde se transferiu do Liverpool.Entre 14 de junho e 15 de julho de 2018, Mascherano deverá ser um dos eleitos de Sampaoli para o Mundial de 2018, prova à qual a Argentina acedeu 'in-extremis', graças a um triunfo por 3-1 no Equador, selado com um hat trick de Messi.