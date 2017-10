çMatic emocionou-se! Assim que o árbitro deu por concluída a partida entre Sérvia e Geórgia, o médio do Manchester United não conteve as lágrimas. Chorou de felicidade, pois acabara de carimbar, pela primeira vez, o passaporte para o Mundial. Terá recebido inúmeras mensagens de felicitação e uma delas deverá ter sido de José Mourinho, o treinador que fez questão de o contratar esta época ao Chelsea.Enquanto o médio lacrimejava, o céu de Belgrado estava totalmente iluminado. O fogo-de-artifício estalara mal Pawel Gil apitara pela última vez. Nessa altura já ninguém roía as unhas. Esse foi um ‘fenómeno’ que se prolongou até aos 74 minutos, altura em que Prijovic ordenou que a festa começasse.