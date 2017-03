Continuar a ler

Em 2016/17, Kylian Mbappé, que cumpre a quarta temporada no clube monegasco, apontou 17 golos em 31 jogos.Além do avançado de 18 anos, o selecionador gaulês, Didier Deschamps, chamou mais três jogadores do líder do campeonato gaulês, os defesas Benjamin Mendy e Djibril Sidibé e o médio Thomas Lemar.A França, vice-campeã europeia em título, defronta a 25 de março o Luxemburgo, em jogo do Grupo A de apuramento para o Mundial2018, e joga três depois com Espanha, num encontro particular.Guarda-redes: Areola (PSG), Costil (Rennes) e Lloris (Tottenham/ING).Defesas: Kimpembe (PSG), Koscielny (Arsenal/ING), Kurzawa (PSG), Mendy (Monaco), Rami (Sevilha/ESP), Sagna (Manchester City/ING), Sidibé (Monaco), Umtiti (Barcelona/ESP).Médios: Kanté (Chelsea/ING), Lemar (Monaco), Matuidi (PSG), Pogba (Manchester United/ING), Rabiot (PSG) e Tolisso (Lyon).Avançados: Dembélé (Borussia Dortmund/ALE), Gameiro (Atlético Madrid/ESP), Giroud (Arsenal/ING), Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Mbappé (Monaco), Payet (Marselha) e Thauvin (Marselha).