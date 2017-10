Continuar a ler

Messi reconheceu, no entanto, que "não foi fácil" entrar para a última ronda no sexto lugar: "Fomo-nos metendo nesta situação e passaram-nos um monte de coisas pela cabeça. Tememos ficar fora".



"Pouco tempo depois de arrancar o jogo, sofremos um golo, mas isso fez-nos reagir. Havia o medo de jogar aqui, pelo que significava a altitude (2.850 metros), mas, por sorte, demos a volta rapidamente e controlámos bem o jogo", disse.



O '10' argentino deixou claro que "todos querem que a seleção esteja bem" e prometeu "dar o melhor no Mundial e tratar de conseguir ganhá-lo".



"Foi injusto o que se passou no Mundial (de 2014) e nas duas últimas edições da Copa Américas (2015 e 2016). Merecíamos ter ganhado as três finais. Oxalá, possamos ter nova oportunidade. Para já, temos de preparar-nos bem e pensar em melhorar", frisou.



Antes de começar a preparar a prova marcada para a Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018, ainda há que festejar o apuramento: "Teria sido uma loucura a Argentina ficar fora do Mundial. Este grupo mereceu isto, pelo que lutou".



"Há muito que se discute a qualidade deste grupo, apesar de termos jogado três finais. Era um dia especial, sobretudo para quem está há muito tempo neste grupo", finalizou. Messi reconheceu, no entanto, que "não foi fácil" entrar para a última ronda no sexto lugar: "Fomo-nos metendo nesta situação e passaram-nos um monte de coisas pela cabeça. Tememos ficar fora"."Pouco tempo depois de arrancar o jogo, sofremos um golo, mas isso fez-nos reagir. Havia o medo de jogar aqui, pelo que significava a altitude (2.850 metros), mas, por sorte, demos a volta rapidamente e controlámos bem o jogo", disse.O '10' argentino deixou claro que "todos querem que a seleção esteja bem" e prometeu "dar o melhor no Mundial e tratar de conseguir ganhá-lo"."Foi injusto o que se passou no Mundial (de 2014) e nas duas últimas edições da Copa Américas (2015 e 2016). Merecíamos ter ganhado as três finais. Oxalá, possamos ter nova oportunidade. Para já, temos de preparar-nos bem e pensar em melhorar", frisou.Antes de começar a preparar a prova marcada para a Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018, ainda há que festejar o apuramento: "Teria sido uma loucura a Argentina ficar fora do Mundial. Este grupo mereceu isto, pelo que lutou"."Há muito que se discute a qualidade deste grupo, apesar de termos jogado três finais. Era um dia especial, sobretudo para quem está há muito tempo neste grupo", finalizou.

Lionel Messi mostrou-se terça-feira muito satisfeito pelo apuramento da Argentina para o Mundial'2018, selando com um triunfo por 3-1 no Equador, mas admitiu que chegou a temer ficar de fora."Estamos tranquilos, pois conseguimos o nosso objetivo, que é o mais importante", disse o jogador do FC Barcelona, depois de apontar o seu primeiro hat trick nas eliminatórias, e quinto na seleção, com golos aos 12, 20 e 62 minutos.

Autor: Lusa