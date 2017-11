Na segunda parte, com mais um 'português' em campo - Raúl Jiménez, avançado do Benfica, rendeu Chicharito Hernández aos 51' - Romelu Lukaku e Hirving Lozano carregaram as respetivas equipas às costas. O avançado do Manchester United recolocou os belgas em vantagem (57') mas um bis do atleta do PSV (56' e 60') deu um novo rumo à partida.Porém, o resultado final só foi consumado após o pupilo de José Mourinho bater Guillermo Ochoa pela segunda vez (70'). Com este tento, Lukaku chegou aos 30 remates certeiros pela seleção belga, após 64 internacionalizações, igualando os melhores marcadores de sempre do seu país, Bernard Voorhoof (61 presenças) e Paul Van Himst (81).Recorde-se que Jesús Corona, extremo do FC Porto, não participou no encontro, por ter sido confrontado com um problema familiar Consulte o direto do encontro