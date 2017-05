Conforme esperado, o benfiquista Raúl Jiménez e os portistas Héctor Herrera, Miguel Layún e Jesús Corona fazem parte da lista de pré-convocados esta terça-feira divulgada pelo selecionador mexicano Juan Carlos Osorio, tendo em vista os encontros de qualificação para o Mundial'2018 que se aproximam, mas também para a Taça das Confederações, prova na qual o primeiro encontro colocará frente a frente os mexicanos e Portugal.Ao todo, Osorio convocou 32 jogadores, sendo que desta lista irão cair 9 elementos quando for hora de efetuar a convocatória final para a Taça das Confederações. Por agora, os 32 jogadores irão concentrar-se a 'conta-gotas' na Cidade do México, para preparar os encontros de cariz particular diante de Croácia (28 de junho) e República da Irlanda (dia 2). Já mais a sério, e previsivelmente com um elenco mais reduzido, os mexicanos apontarão baterias para os duelos de qualificação para o Mundial, diante das Honduras (9) e Estados Unidos (12).Dali segue-se então a viagem para a Rússia, onde a 18 de junho disputam o primeiro encontro, diante de Portugal. Recorde-se que, para lá da Seleção Nacional, no Grupo A estão ainda incluídas as equipas nacionais de Nova Zelândia e Rússia.

Autor: Fábio Lima