O lance aconteceu aos 58 minutos, quando o árbitro romeno Ovidiu Hategan assinalou penálti por alegada mão na bola de Corry Evans, que não aconteceu. Na transformação do castigo máximo, Ricardo Rodríguez selou o triunfo dos helvéticos.



"O penálti, a entrada inicial de Schär sobre Dallas, que era para vermelho... houve muitas decisões contra nós", lamentou Michael O'Neill, adiantando que a reação dos seus jogadores "foi muito boa" e que, agora, "é preciso esquecer este jogo".



"Continuamos vivos na eliminatória, que é o importante. Esperemos que o árbitro nos dê lá [em Basileia, na 2.ª mão] o que este lhes regalou a eles hoje", concluiu o selecionador da Irlanda do Norte.



O selecionador da Irlanda do Norte mostrou-se incrédulo com o penálti que derrotou a sua equipa, na receção à Suíça (0-1), na primeira mão do 'playoff' europeu de apuramento para o Mundial'2018."É incrível que o árbitro tenha assinalado penálti. O Corry [Evans] vira-se e a bola não lhe bate na mão, mas nas costas... toda a gente viu. Quando o árbitro apitou, pensei que era para assinalar fora de jogo ou outra coisa qualquer, nunca penálti", referiu o técnico norte-irlandês depois do encontro desta noite, em Belfast.

Autor: Lusa