A Costa do Marfim, detentora do título, terminou o grupo C da primeira fase da CAN'2017 na 3.ª posição, atrás de República Democrática do Congo e Marrocos.



Michel Dussuyer deixou este domingo o cargo de selecionador da Costa do Marfim, poucos dias após os 'elefantes' serem afastados da Taça das Nações Africanas (CAN'2017), que decorre no Gabão. A saída de Dussuyer, que assumiu o comando da seleção em julho de 2015, foi anunciada pela federação de futebol da Costa do Marfim.O organismo agradece "o profissionalismo e o empenho" do treinador francês e faz saber que já "estão a ser tomadas todas as medidas para encontrar um novo selecionador".

Autor: Lusa