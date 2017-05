O Campeonato do Mundo de sub-20 arranca já no próximo fim de semana e a Seleção Nacional sente-se preparada para a estreia, agendada para domingo, frente à Zâmbia (6 horas em Portugal continental).

"A preparação tem corrido muito bem. Os treinos têm sido bons, todos trabalhamos com os mesmos objetivos e sinto que, a cada dia que passar, a equipa estará mais preparada quando chegar o dia do primeiro jogo", garantiu Miguel Luís em declarações ao site da FPF.

Continuar a ler

O médio confidenciou que o triunfo no jogo de preparação com os Estados Unidos (2-1) aumentou a confiança, num momento em que só pensam no pontapé de saída na prova. "A experiência do Europeu sub-17 foi boa - ganhámos -, mas agora estamos a pensar apenas no Mundial sub-20. Vamos dar o máximo e representar Portugal com o maior orgulho. Encararemos todas as partidas como sempre: para ganhar", rematou.

A formação das quinas treinou-se ontem no Kang Chang Hak Stadium, com o técnico Emílio Peixe a ter todo o plantel disponível.