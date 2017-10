Gracias por todos los lindos momentos mi selección gracias mi capitán America por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Por qué ahora es un país entero el llora. Aquí te esperamos con los brazos abiertos mi capitán Uma publicação partilhada por Carla (@carlapardolizana) a Out 10, 2017 às 6:33 PDT

O Brasil recebeu e bateu o Chile por 3-0 com um golo de Paulinho, aos 55 minutos, e dois de Gabriel Jesus, aos 57 e 90+3. Com este resultado, os chilenos ficaram de fora do Mundial'2018 e já há quem enconre várias explicações para o sucedido como foi o caso da mulher de Claudio Bravo. Carla Pardo deixou uma mensagem de apoio mas deixou suspeitas sobre a conduta de alguns jogadores, dizendo que houve quem não se treinasse por estar embriagado.