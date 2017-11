A eliminação da Itália aos pés da Suécia afastou um tubarão do caminho de Portugal no Mundial'2018. A Seleção Nacional, há muito que o sabe, será cabeça de série na Rússia e, com isso, evitará várias equipas de topo. Mas ainda há perigos à espreita no pote 2, onde seria colocada a Itália caso se tivesse apurado.

Nesta altura, Portugal sabe que não ficará no mesmo grupo que Rússia (organizador), Alemanha, Brasil, Argentina, Bélgica, Polónia e França. Mas poderá sempre calhar com Espanha, Uruguai e Inglaterra, muito provavelmente as equipas mais fortes desta lista.

O Peru, que ainda está a jogar o play-off intercontinental com a Nova Zelândia, está provisoriamente no pote 2, mas se for eliminado então haverá uma equipa do pote 3 a subir (Dinamarca, caso elimine a Irlanda) ou Islândia. Tal como é habitual, a FIFA irá introduzir condicionantes geográficas para evitar que, por exemplo, haja três seleções europeias no mesmo grupo. Logo, se Portugal tiver uma equipa da UEFA no pote 2, deverá depois ficar com duas não europeias dos potes 3 e 4.



Eis a composição provisória dos potes do Mundial'2018. As equipas ainda sem lugar confirmado estão assinaladas com *.



Autor: Sérgio Krithinas