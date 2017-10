Continuar a ler

No primeiro encontro do dia, a Espanha dominou o Irão e chegou a 3-0, com tentos de Abel Ruiz, aos 13 minutos, Sergio Gomez, aos 60', e Ferran Torres, aos 67'. Aos 69', os iranianos reduziram, por Saeid Karimi, mas já não assustaram os europeus.Por seu lado, a Alemanha chegou ao intervalo a bater o Brasil por 1-0, graças a uma grande penalidade convertida por Jann-Fiete Arp, aos 21', mas, no segundo tempo, no espaço de oito minutos, Weverson (71') e Paulinho (77') viraram o resultado.As meias-finais do Mundial de sub-17, entre Espanha e Mali e entre Inglaterra e Brasil, realizam-se na quarta-feira.No sábado, o Mali venceu o Gana por 2-1, com tentos de Hadji Drame, aos 15', e Djemoussa Traore, aos 61'. Aos 70', Kudus Mohammed reduziu, de grande penalidade.Por seu lado, os ingleses superaram os Estados Unidos por 4-1, num embate em que brilhou Rhian Brewster, autor de um hat trick, com tentos aos 11', 14' e 90'+6 , o terceiro na transformação de uma grande penalidade.Gibbs White apontou o outro tento dos europeus, aos 64', enquanto Josh Sargent marcou, aos 72', o tento de honra dos norte-americanos, que acabaram com 10 unidades, depois da expulsão de Sergino Dest, aos 90'+5.