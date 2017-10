Continuar a ler

Na segunda parte, Ferran Torres confirmou o triunfo da sua equipa, aos 71', enquanto Lassana N'Diaye ainda deu alguma esperança ao Mali, aos 74', naquele que foi o quinto golo do avançado africano na competição.



Em Bombaim, depois de 1991, 2003 e 2007, a Espanha assegurou a quarta presença no jogo decisivo da competição, e volta ter nova oportunidade de levantar pela primeira vez o troféu, naquela que será a primeira final europeia da história do torneio.





A Espanha venceu o Mali esta quarta-feira por 3-1, em jogo das meias-finais do Mundial Sub-17, e vai encontrar a Inglaterra na final do torneio, que eliminou o Brasil com uma vitória também por 3-1 Os espanhóis deixaram pelo caminho o Mali, que entrou em campo com o estatuto de vice-campeão, num encontro que já venciam ao intervalo por 2-0, com um bis de Abel Ruiz, aos 19 e 43 minutos, o primeiro na marcação de uma grande penalidade.

Autor: Lusa