Continuar a ler

No segundo tempo, a Inglaterra, que sucede à Nigéria, campeã nas duas edições anteriores, construiu a goleada com um bis de Phil Foden (69' e 88'), e tentos de Morgan Gibbs-White (58') e Marc Guehi (84').



A Inglaterra, que em junho passado se sagrou campeã mundial de sub-20, junta-se ao Brasil e à França na lista de países com títulos em mundiais seniores, sub-20 e sub-17.



No jogo para atribuição dos terceiro e quarto lugares, o Brasil venceu o Mali por



A seleção inglesa, que juntamente com a espanhola, protagonizou a primeira final europeia da competição, entra assim na lista de vencedores do Mundial sub-17, juntando-se a Nigéria (cinco títulos), Brasil (três), Gana e México (ambos dois) e União Soviética, Arábia Saudita, França e Suíça (todos um). No segundo tempo, a Inglaterra, que sucede à Nigéria, campeã nas duas edições anteriores, construiu a goleada com um bis de Phil Foden (69' e 88'), e tentos de Morgan Gibbs-White (58') e Marc Guehi (84').A Inglaterra, que em junho passado se sagrou campeã mundial de sub-20, junta-se ao Brasil e à França na lista de países com títulos em mundiais seniores, sub-20 e sub-17.No jogo para atribuição dos terceiro e quarto lugares, o Brasil venceu o Mali por 2-0 , com golos de Alan Souza Guimarães (55') e Yuri Alberto (88').A seleção inglesa, que juntamente com a espanhola, protagonizou a primeira final europeia da competição, entra assim na lista de vencedores do Mundial sub-17, juntando-se a Nigéria (cinco títulos), Brasil (três), Gana e México (ambos dois) e União Soviética, Arábia Saudita, França e Suíça (todos um).

A Inglaterra sagrou-se este sábado campeã mundial de sub-17 e tornou-se no terceiro país a conseguir títulos mundiais em todas as categorias, ao golear a Espanha por 5-2 , na final disputada em Calcutá, na Índia.A seleção inglesa, que à meia hora de jogo perdia por 2-0, depois de um bis de Sergio Gomez (10 e 31 minutos), começou a reduzir a desvantagem ainda antes do intervalo (44'), com um golo de Rhian Brewster.

Autor: Lusa