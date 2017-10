A seleção indiana de sub-17, comandada pelo português Luís Norton de Matos, perdeu esta sexta-feira, por 3-0, frente aos Estados Unidos, na estreia no campeonato do mundo do escalão, que se disputa precisamente na Índia até dia 28. Os norte-americanos venceram o encontro a contar para o Grupo A com golos de Sargent (30'), na conversão de um penálti, Durkin (51') e Carleton (84'). No outro jogo do grupo, o Gana venceu a Colômbia, por 1-0 (golo de Ibrahim, aos 39').No final da partida, Norton de Matos admitiu a tristeza, mas lembrou as diferenças existentes entre as equipas. "Estou satisfeito com o desempenho coletivo dos rapazes mas não estou contente com o resultado. Há uma grande diferença entre a nossa equipa e as outras. Sofremos um golo estúpido na primeira parte e, ao intervalo, parecia muito possível dar a volta ao jogo", lembrou o técnico português, antes de salientar: "O ambiente foi perfeito. Tenho de agradecer aos adeptos.""Esta é a primeira vez que os nossos jogadores jogaram diante de 40 mil espectadores e frente a uma equipa com a qualidade dos Estados Unidos. Estavam um pouco tímidos no início e é muito difícil controlar as emoções a este nível. Estivemos mais confiantes na segunda parte. Para os jogadores indianos, a experiência de jogar num Mundial vai ajudá-los a longo prazo", concluiu Norton de Matos.