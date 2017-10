Continuar a ler

Pulisic marcou o primeiro, aos oito minutos, após assistência de Altidore, que apontou o segundo, aos 19, servido pelo jogador do Borussia Dortmund. Aos 43, o avançado do Toronto FC bisou, num penálti à Panenka, e acabou com o encontro.Os dois protagonistas viriam a ser substituídos na segunda parte, Pulisic aos 57 minutos e Altidore aos 73, sendo que, pelo meio, aos 63, Bobby Wood apontou o quarto dos norte-americanos.Com este resultado, os Estados Unidos subiram ao terceiro posto da zona CONCACAF, com 12 pontos, contra 15 da Costa Rica, que garante o apuramento se pontuar hoje na receção às Honduras, e 18 do já apurado México, anfitrião de Trindade e Tobago.O Panamá caiu para o quarto posto, com 10 pontos e uma desvantagem de sete golos em relação aos Estados Unidos, enquanto as Honduras somam nove e também estão na corrida. Podem igual os norte-americanos, mas também têm 12 tentos de atraso.Na última ronda, marcada para terça-feira, os Estados Unidos deslocam-se a Trindade e Tobago, o Panamá recebe a Costa Rica e as Honduras jogam em casa com o México.