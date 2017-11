Continuar a ler

Segundo o diário marroquino 'Assabah', Munir El Haddadi já se dirigiu pessoalmente aos responsáveis da FIFA, pedindo que defendam "os direitos dos jogadores com dupla nacionalidade". Em declarações ao referido jornal, o jovem extremo afirmou ainda não entender "por que tem de pesar" sobre ele o facto de ter alinhado durante alguns minutos pela Espanha.O objetivo do jogador é, naturalmente, poder disputar o Mundial da Rússia, para o qual Marrocos garantiu o apuramento no passado sábado ao vencer por 2-0 na Costa do Marfim, na última jornada do apuramento africano. A federação marroquino já demonstrou várias vezes o interesse em contar com Munir, mas terá que ser a FIFA a pronunciar-se sobre o caso.Até lá, resta ao jogador aguardar e continuar a sonhar com uma eventual convocatória para uma seleção que já conta com uma clara maioria de jogadores nascidos fora do país, entre eles muitas das principais figuras da equipa. Aliás, do onze que iniciou o jogo com a Costa do Marfim, só um dos jogadores nasceu em Marrocos: Nabil Dirar, que trocou o Monaco pelo Fenerbahçe no passado verão.Munir Mohamedi (Espanha), Yassine Bounou (Canadá), Medhi Benatia (França), Romain Saïss (França), Younès Belhanda (França), Hakim Ziyech (Holanda), Sofiane Boufal (França), Khalid Boutaïb (França), Nordin Amrabat (Holanda), Amine Harit (França), Ashraf Hakimi (Espanha), Mbark Boussoufa (Holanda) Mehdi Carcela (Bélgica) ou Manuel da Costa (França) - este último também com nacionalidade portuguesa - são apenas alguns dos nomes de peso da seleção marrquina que nasceram fora do país.