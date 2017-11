A mensagem de Amina nas Insta Stories

A Suíça carimbou este domingo o apuramento para o Mundial'2018, graças a um empate a zero na receção à Irlanda do Norte. Seferovic viveu um jogo para esquecer tendo sido assobiado ao ser substituído, endo reagido igualmente . Ora, quem saiu logo em defesa do jogador do Benfica foi a namorada do jogador do Benfica que, através das Insta Stories, deixou uma mensagem bem direta."Rússia aí vamos nós. E para começar vamos calar a boca aos ingratos e ignorantes", escreveu Amina.Recorde-se que aos helvéticos, e após o empate de ontem a zeros , acabou por valer o triunfo conseguido na quinta-feira, em Belfast, por 1-0, que permite à equipa comandada por Vladimir Petkovic tornar-se na décima seleção europeia a apurar-se para a fase final do Mundial.