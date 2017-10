Continuar a ler

Embora o avançado não seja chamado à seleção gaulesa depois do caso de alegada chantagem a Valbuena, o médio não vê fundamento nesse motivo. "Se Valbuena fosse convocado, fazia sentido. Era uma história entre os dois e alguém acabaria por ser a vítima. Mas ele já não é convocado. Qual é a razão para o Benzema não voltar? É segredo", reforçou.



A França joga esta terça-feira, em casa, frente à Bielorrússia e, em caso de vitória, apura-se para o Mundial'2018. Embora o avançado não seja chamado à seleção gaulesa depois do caso de alegada chantagem a Valbuena, o médio não vê fundamento nesse motivo. "Se Valbuena fosse convocado, fazia sentido. Era uma história entre os dois e alguém acabaria por ser a vítima. Mas ele já não é convocado. Qual é a razão para o Benzema não voltar? É segredo", reforçou.A França joga esta terça-feira, em casa, frente à Bielorrússia e, em caso de vitória, apura-se para o Mundial'2018.

O médio Samir Nasri criticou a seleção francesa, este domingo, pela ausência de Karim Benzema das convocatórias. Em declarações ao Canal+, o jogador do Antalyaspor alertou que o avançado do Real Madrid não é chamado por questões raciais."Prescindir de um ataque com Mbappé, Benzema, Griezmann, Dembelé... É uma estupidez. Ele quer voltar a jogar na seleção. O que aconteceu é muito injusto (...) Se não é convocado por racismo? É claro. Eu também o vivi, tal como o Ben Arfa. Fez uma grande temporada no Nice e não foi ao Europeu. As origens interessam, não é pelo valor desportivo. O Gignac também discutiu com o treinador mas acabou por ir ao Euro", acusou o médio, que tem origens argelinas, tal como Benzema.