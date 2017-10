Continuar a ler

Depois desta vitória, resta à seleção das quinas garantir mais três pontos na derradeira jornada para atingir o Mundial'2018 e, por isso, o lateral do Barcelona já só pensa nesse encontro."Agora venha a Suíça! Vamos jogar em casa, outro jogo bastante complicado, mas com o apoio dos nossos adeptos temos condições para sairmos vencedores", realçou.Mais tarde, em declarações à RTP, o antigo jogador do Benfica relembrou a importância de Cristiano Ronaldo, que saltou do banco para abrir o marcador, no conjunto das quinas."O Ronaldo é um grande incentivo para nós. É ótimo ter um jogador como ele ao nosso serviço, mas a corrente está sempre ligada quer ele jogue quer não. Ele entrou e mais uma vez decidiu", frisou.