A Alemanha recebe a Inglaterra na quarta-feira, em Dortmund, em jogo particular, deslocando-se no domingo a Baku para defrontar o Azerbaijão, em partida do Grupo C europeu de qualificação para o Mundial'2018, que lidera com quatro vitórias em outros tantos encontros.A seleção inglesa também tem uma baixa para o confronto na Alemanha e, mais tarde, com a Lituânia, de apuramento para o Mundial'2018: o extremo Michail Antonio, que também sofreu uma lesão muscular, mas a federação britânica ainda não anunciou o substituto.