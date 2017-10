Desumano jogar nessas condições, campo, altitude, bola .. tudo ruim Mas saímos felizes pelo desempenho da equipe mesmo com essas condições! Uma publicação partilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) a Out 5, 2017 às 5:27 PDT

O Brasil dominou o jogo frente à Bolívia mas não conseguiu fazer qualquer golo, consentindo assim um empate que não coloca em causa a liderança da qualificação sul-americana para o Mundial'2018, mas trouxe de novo para o topo da agenda o que representa jogar em La Paz.Jogadores, treinadores e jornalistas assinalaram (uma vez mais) as condições do local, mas o avançado do Paris Saint-Germain juntou outro elemento no que só pode ser uma brincadeira com base nas oportunidades de golos desperdiçadas... a bola."Desumano jogar nessas condições, campo, altitude, bola.. tudo ruim Mas saímos felizes pelo desempenho da equipe mesmo com essas condições!", escreveu Neymar num post na rede social Instagram, acompanhado por uma foto que regista o momento sério em que alguns jogadores da canarinha (incluindo o próprio, claro está) recebem oxigénio.