Continuar a ler

Os nigerianos, que têm como melhor resultado o nono lugar no Mundial'1994, vão disputar pela sexta vez a fase final de um Mundial, a terceira consecutiva, tornando-se na 11.ª seleção a juntar-se à anfitriã Rússia.



O Mundial'2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018. Os nigerianos, que têm como melhor resultado o nono lugar no Mundial'1994, vão disputar pela sexta vez a fase final de um Mundial, a terceira consecutiva, tornando-se na 11.ª seleção a juntar-se à anfitriã Rússia.O Mundial'2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.

A Nigéria assegurou este sábado a presença no campeonato do mundo de 2018, ao assegurar a vitória no Grupo B de qualificação africana com o triunfo caseiro por 1-0 frente à Zâmbia.As super águias tornaram-se na primeira seleção africana a garantir a presença no Mundial'2018, graças ao golo solitário de Iwobi, aos 70 minutos, assegurando o primeiro lugar do agrupamento, com 13 pontos, contra sete dos zambianos, a uma jornada do fim.

Autor: Lusa