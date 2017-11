Dinamarca e República da Irlanda estiveram 90 minutos em campo no Parken, mas nem hora e meia de futebol chegou para desbloquearem o nulo com que se iniciou a partida. Ambas as equipas esgrimiram argumentos, com ligeiro ascendente para os nórdicos, mas nenhuma delas teve acerto suficiente para desbloquear o 0-0 que teimava em persistir no marcador.Agora fica tudo para resolver na terça-feira, em Dublin, no Aviva Stadium. Ali, um empate com golos valerá aos dinamarqueses o apuramento, ao passo que um eventual nulo forçaria tempo extra.

Autor: Fábio Lima