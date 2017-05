Continuar a ler

Seis anos depois das alegações de tortura, o Bahrein está de novo à beira de uma crise de direitos humanos.Mas é improvável que tal causasse desconforto aos delegados da FIFA. Se os cidadãos do Bahrein tentassem fazer protestos, poderiam ser detidos ou violentamente dispersos nas ruas pelas forças de segurança – aliás, desde 2013 que está em vigor uma proibição total de manifestações na capital do país. Se enviassem tweets à FIFA expondo queixas, poderiam ser postos atrás das grades, como acontece com o defensor de direitos humanos Nabeel Rajab, preso desde 2016 por causa das publicações que fez no Twitter e dos artigos que publicou em jornais criticando o historial sem fim de violações e abusos de direitos humanos das autoridades.O Governo do Bahrein olha para as críticas, até mesmo para a possibilidade de críticas, como algo a temer. Dias antes do Congresso da FIFA começar, um jornalista estrangeiro e um trabalhador da Human Rights Watch foram impedidos de entrar no país para acompanharem o evento.De alguma forma ironicamente, e neste contexto sombrio, os direitos humanos estiveram no topo da agenda das discussões no centro de conferências. O Conselho da FIFA adiou a tomada de decisão sobre o assunto, desde há muito tempo contencioso, dos seis clubes de futebol israelitas que jogam em zonas de colonatos ilegais dentro da Cisjordânia ocupada – frustrando as esperanças de quem faz campanha pelos direitos humanos e tinha a expetativa de que o Congresso da FIFA, organismo legislativo supremo da organização, tomasse então uma ação decisiva.A manobra de evasão da FIFA sobre uma questão importante de direitos humanos, motivada pelo desejo aparente de evitar confrontos políticos, revela-se sintomática. Durante anos, na presidência de Sepp Blatter, a organização rejeitou até a sugestão de ter qualquer responsabilidade real nos direitos das pessoas afetadas pelos seus eventos: dos trabalhadores que constroem estádios e infraestruturas, dos manifestantes que protestam do lado de fora e das pessoas que vivem nas áreas arrasadas para abrir caminho a novos projetos. Como disse em 2014 o então secretário-geral da organização: "A FIFA não é as Nações Unidas. A FIFA é sobre desporto..."Mais recentemente, houve algumas razões para ter esperança de que a mudança era possível. No ano passado, a FIFA comissionou ao renomado perito em direitos humanos John Ruggie um relatório público de análise às abordagens da organização e, subsequentemente, anunciou que defenderia "o respeito pelos direitos humanos (...) como parte integrante de todas as atividades" e usaria a sua "influência para abordar (...) os riscos de direitos humanos de forma tão determinada como o faz nos interesses comerciais". Este é um compromisso dramático para uma organização amplamente conhecida pelo seu zelo comercial.As expectativas para a reunião da semana passada no Bahrein eram de se assistir à discussão de uma nova política de direitos humanos, que articulasse em algum detalhe aquilo que a FIFA promete mudar na sua abordagem. Mas a questão é, mesmo sendo dada aprovação a um novo documento de políticas de direitos humanos, estará a FIFA realmente preparada para cumprir esse compromisso?Defender os direitos humanos é muito mais do que palavras bonitas ou obter acordos nas políticas a prosseguir. Significa usar o capital político que se possui e exercer verdadeira pressão sobre os governos para que ponham fim a abusos de direitos humanos que estão ligados às suas operações mas para além do controlo direto da FIFA. Significa – por exemplo – confrontar o Governo do Qatar no que respeita à repressiva lei de patrocínio do trabalho do país que alimenta o trabalho forçado de migrantes que estão a construir os estádios e as infraestruturas para o Mundial de 2022.Ainda no mês passado, o auditor independente dos organizadores do Qatar 2022 revelou provas de trabalhadores nos projetos do Mundial que são obrigados a pagar "taxas" ilegais de contratação, que passam meses a fio sem dias de descanso e que são tão intensamente intimidados pelos patrões que temem queixar-se. E as recentes declarações sobre reformas governamentais pertinentes à questão dos trabalhadores migrantes no Qatar não são convincentes.Porém, a FIFA tem até agora permanecido incrivelmente relutante em confrontar o Qatar.O anúncio, na semana passada, de que as linhas aéreas estatais do Qatar são o novo parceiro oficial da FIFA até 2022, coloca enormes dúvidas sobre as perspetivas de mudança nos cinco anos vindouros.Irá a FIFA pôr essa relação comercial em risco para defender os trabalhadores migrantes no Qatar e exigir reformas genuínas enquanto ainda há a oportunidade de fazer a diferença?A FIFA mudou a sua posição pública sobre direitos humanos. Agora é altura de ver se os líderes do mundo do futebol apoiam esta nova atitude com ações reais e eficazes. A FIFA fez o futebol no Qatar subir ao maior palco do mundo em 2010, ao atribuir ao país a organização do Mundial. Agora tem de assumir a responsabilidade de confrontar os abusos de direitos humanos que se lhe seguiram.James Lynch, vice-diretor de Programas Globais da Amnistia Internacional