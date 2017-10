Continuar a ler

E o 'pormenor' consegue ganhar importância face ao feito que foi conseguir marcar presença na Rússia - integrada no Grupo F com Escócia, Eslováquia, Eslovénia, Lituânia e Malta, a seleção inglesa tem como pior resultados dois empates (Escócia e Eslovénia, ambos fora de casa).



A Inglaterra garantiu a qualificação para a fase final do Mundial'2018 num jogo em casa diante da Eslovénia graças a um golo de Harry Kane aos 90'+4, num jogo em que uma vez mais ficou à vista de todos erros de 'casting' e desacerto tático com base em decisões de parte de Gareth Southgate - o extremo do Manchester City Raheem Sterling no papel de '10' e dupla do Liverpool Jordan Henderson e Alex Oxlade-Chamberlain no meio-campo são disso exemplo.As bancadas do Estádio de Wembley com muitos lugares vagos e espectadores entretidos a brincar com aviões de papel são sinal de um certo distanciamento entre os ingleses e a sua seleção que não entusiasma nas mãos do treinador que sucedeu a Sam Allardyce em novembro de 2016 e se prepara para juntar em belo prémio ao chorudo salário anual que aufere.