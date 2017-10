Continuar a ler

Caso a equipa das quinas não vença os helvéticos esta noite, será obrigada a disputar em playoff a duas mãos em novembro. Aí, Portugal será também cabeça-de-série e evitará as equipas mais fortes, como Croácia, Itália e Dinamarca (que pode ser substituída pela França, caso os gauleses não derrotem a Bielorrússia e a Suécia empate ou vença na Holanda). Entre os possíveis adversários estarão Irlanda do Norte, Eslováquia, Suécia (ou Dinamarca) e Grécia – estas duas últimas terão ainda de confirmar a presença no playoff nos jogos de hoje: os escandinavos só precisam de evitar uma derrota por sete golos na Holanda e os gregos de vencer Gibraltar).



Independentemente do que acontecer esta noite diante da Suíça, Portugal terá à sua espera um lugar no lote de cabeças-de-série no Mundial’2018, que se vai realizar na Rússia. A Seleção Nacional, mesmo que seja obrigada a disputar o playoff, estará sempre entre nos sete primeiros lugares do ranking FIFA de outubro, que será utilizado para definir os potes do sorteio, juntando-se aos já confirmados Rússia (organizadora), Alemanha, Brasil e Polónia.Na última atualização, de setembro, Portugal era 3º do ranking FIFA (apenas atrás de Alemanha e Brasil), uma posição que irá manter caso derrote a Suíça. Se não vencer, poderá ser ultrapassado apenas pela Argentina, que joga o tudo ou nada no Equador.

