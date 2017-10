Garantida a presença no Mundial'2018, Portugal ficou também com um lugar assegurado entre os cabeças-de-série no sorteio que se vai realizar a 1 de dezembro, em Moscovo. Desta forma, são maiores as hipóteses de calhar um grupo mais acessível à equipa de Fernando Santos.

Assim, Portugal está fora do caminho de Rússia (organizadora), Alemanha, Brasil, Argentina, Bélgica, Polónia e França, os restantes cabeças-de-série, um estatuto adquirido pela posição no ranking FIFA de outubro.

Mas ainda há vários tubarões à espreita, sobretudo no pote 2, onde já estão garantidos Espanha, Inglaterra, Colômbia, México e Uruguai. A Itália, que irá ainda disputar um play-off, juntar-se-á a este lote caso se apure. Na mesma situação estão Suíça e Peru. No pote 3, estão, para já, Islândia, Costa Rica, Egito e Irão. No 4, estão Sérvia, Nigéria, Japão, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Dadas as indefinições sobre o apuramento de algumas seleções, há equipas dos potes 3 e 4 que poderão ainda subir aos potes imediatamente acima. No sorteio, haverá condicionalismos geográficos: por exemplo, a FIFA tentará não juntar equipas da mesma confederação no mesmo grupo. Como há 14 equipas europeias, é certo que seis dos oito grupos terão pelo menos duas cada.

Autor: Sérgio Krithinas