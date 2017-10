Continuar a ler













Más notícias para a seleção do País de Gales: Gareth Bale não está apto para jogar os últimos dois jogos, frente à Geórgia e à República da Irlanda, da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018. O avançado ressentiu-se da lesão muscular que sofreu no jogo da Liga dos Campeões, frente ao Borussia Dortmund, na terça-feira passada, e é baixa confirmada.O País de Gales é 2.º classificado do Grupo D da fase de apuramento para o Mundial'2018, com 14 pontos, menos quatro do que a líder Sérvia, e apenas mais um do que a Irlanda, adversário que vai defrontrar na segunda-feira (19h45).