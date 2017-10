Continuar a ler

Os panamianos - segundos estreantes, depois da Islândia - aproveitaram e subiram ao terceiro posto, depois de terem estado a perder com a Costa Rica, que, com o 'leão' Bryan Ruiz no 'onze' (saiu aos 69 minutos), marcou aos 36, por Johan Vanegas.Na segunda parte, o Panamá logrou, no entanto, dar a volta ao resultado, com tentos de Gabriel Torres, aos 52 minutos, e de Roman Torres, que virou 'herói', ao marcar aos 88.O segundo golo dos panamianos roubou o apuramento direto às Honduras, que somaram os mesmos 13 pontos do Panamá, mas com pior diferença de golos (13-19 contra 9-10).Os hondurenhos estiveram a perder duas vezes com o México, por culpa dos tentos de Oribe Peralta (17 minutos) e Carlos Vela (37), mas acabaram por vencer, com tentos de Alberth Elis (34), Guillermo Ochoa (53, na própria baliza) e Romell Quito (60).Na formação 'azteca', foram titulares os portistas Layún e Herrera (assistência para o segundo golo) e o benfiquista Raúl Jiménez (passe para o primeiro), enquanto o também 'azul e branco' Corona entrou aos 67 minutos.Face às reviravoltas dos rivais, os Estados Unidos falham o Mundial pela primeira vez desde 1986, num jogo em que chegaram ao intervalo a perder por 2-0, face a um autogolo de Omar Gonzalez (17 minutos) e um tento de Alvin Jones (37).Na segunda metade, logo aos 47 minutos, Christian Pulisic ainda reduziu, mas o 'onze' de Bruce Arena não conseguiu chegar à igualdade, que lhe valeria uma oitava presença consecutiva na fase final e 11.ª da sua história.Os panamianos juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França, Uruguai, Argentina, Colômbia e à Rússia.O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.