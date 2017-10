Continuar a ler

A Espanha, refira-se, comanda o Grupo G da zona europeia de apuramento para o Mundial'2018 com 22 pontos, mais 3 do que a Itália, isto quando faltam disputar dois encontros. "As minhas expectativas passam por fazer um jogo sério, não viemos para ser vítimas. Temos muito respeito à Espanha, porque tem uma grande equipa. Queremos fazer o máximo possível para os tentar incomodar, mas com muita humildade", garantiu.

A Albânia defronta na sexta-feira a congénere espanhola, em mais um jogo de apuramento para o Mundial'2018, uma partida que surge numa altura em que um dos temas do momento no país vizinho é a situação de Gerard Piqué . Tema de conversa em todas as conferências de imprensa da Roja , o assunto acabou por também por vir à baila quando na sala se sentou o italiano Christian Panucci, selecionador dos albaneses, que fez uma análise muito clara de toda a situação."Sinceramente parece-me um tipo com tomates, com muitos tomates. Tem coragem e é uma pessoa clara e sincera, não tem duas faces. É livre de opinar sobre a sua vida, sempre que o faça com respeito. Quero deixar claro que não me estou a meter na política", disse o técnico, que para o encontro em si garante uma Albânia sem medos da toda-poderosa Espanha.

