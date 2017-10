Pedro Pauleta acredita numa vitória amanhã frente à Bósnia. À partida para Zenica, o diretor das Seleções Nacionais de formação reconhece as dificuldades, mas frisou o objetivo de deixar uma boa impressão no primeiro jogo fora de apuramento para o Europeu’2019.

"Quando se joga fora é sempre complicado. Ainda mais contra uma seleção que tem jogadores com muita qualidade. Nós acreditamos que podemos fazer um bom resultado e é para isso que vamos trabalhar. Estamos no início da qualificação e contamos obter uma vitória neste primeiro jogo fora", sublinhou.

Numa Seleção que conta com muitos estreantes no escalão, Pedro Pauleta está convencido de que este grupo tem qualidade para continuar o bom trabalho da geração anterior, que contava com jogadores como Gonçalo Guedes, Renato Sanches, Bruno Fernandes ou Gelson Martins. "Esta é uma Seleção diferente. Nos últimos quatro anos, aquilo que tem sido feito pelos sub-21 foi muito bom. E acredito que esta Seleção pode dar continuidade a esse trabalho feito. Agora convém não esquecer que são jogadores diferentes e que estão a começar um processo com duas semanas de trabalho. Mas penso que é uma Seleção que pode fazer um excelente apuramento", frisou.