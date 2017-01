Depois do empate alcançado pela Guiné-Bissau ante a favorita seleção do Gabão , eis que uma outra equipa com ligações a Portugal travou um favorito no primeiro dia de CAN'2017. Agora foi a vez do Burkina Faso, que esta noite, no Stade d'Angondjé, em Libreville, conseguiu um empate a um golo diante dos Camarões.Marcou primeiro a formação contrária, aos 35', por intermédio de Benjamin Moukandjo, mas a equipa do treinador português Paulo Duarte reagiu e alcançou a igualdade já na segunda metade, com um golo de Issoufou Dayo, aos 75'.Um resultado que deixou tudo totalmente empatado neste Grupo A da CAN'2017, com todas as equipas empatadas com 1 ponto.

Autor: Fábio Lima