Ainda assim, só três dos eleitos de Baciro Candé jogam na Liga NOS: são eles Abel Camará (Belenenses), João Mário (Chaves) e Mamadu Candé (Tondela). Os restantes 10 repartem-se entre equipas da 2.ª Liga (Tomás Dábo, Piqueti, Lassana Camará, Eridson, Agostinho Soares, Aldair e Rui Dabó) e do Campeonato de Portugal (Jonas Mendes, Nani Soares e Juary Soares).Integrada num Grupo A que conta com o anfitrião Gabão, o Burkina Faso (de Paulo Duarte) e os Camarões, a Guiné-Bissau tem na ultrapassagem da fase de grupos uma missão quase impossível. No entanto, não faltam outros jogadores 'portugueses' com ambição de chegar longe na competição.Um dos candidatos a estar na final é o portista Brahimi. O extremo integra uma seleção da Argélia que surge no Gabão como uma das equipas mais fortes - conta ainda com nomes bem conhecidos dos adeptos portugueses como Slimani (ex-Sporting) ou Soudani (ex-V. Guimarães).Outro dos destaques é o egício Hassan, do Sporting de Braga. Os 'faraós' estão de regresso à CAN após uma travessia do deserto que durava desde 2010, ano em que conquistaram o 7.º e último título africano - são a seleção com mais vitórias na competição -, e o objetivo é voltar a ombrear com as principais potências continentais.O maliano Marega, goleador cedido pelo FC Porto ao Vitória de Guimarães, é outro dos candidatos a brilhar nos relvados gaboneses, enquanto Bakary Sané (Moreirense), pelo Burkina Faso, Kizito (Rio Ave), pelo Uganda, e Serge Kevyn (União de Leira), pelo anfitrião Gabão, são os restantes representantes do futebol português.Mas há outros velhos conhecidos em prova. Desde logo o espanhol José António Camacho, que passou duas vezes pelo comando técnico no Benfica, e lidera agora o Gabão, depois de suceder a Jorge Costa já nos últimos meses de 2016. Depois, há ainda o defesa Manuel da Costa, que representou Portugal nos escalões jovens e alinha desde 2014 por Marrocos, a terra natal da sua mãe.Aboubakar (ex-FC Porto), Carcela (ex-Benfica) e Christian Atsu (ex-FC Porto) são outros jogadores que já atuaram no principal campeonato português e também estarão na CAN'2017, ao serviço de Camarões, Marrocos e Gana, respetivamente.