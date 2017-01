Apontada como uma das candidatas à conquista da prova, o Gabão do espanhol José Antonio Camacho (sucessor de Jorge Costa) voltou a marcar passo na competição que organiza, tendo registado esta quarta-feira o segundo empate (1-1) na CAN’2017, frente ao Burkina Faso, orientado por Paulo Duarte. O treinador português, de 47 anos, defrontou a seleção que comandou entre abril de 2012 a setembro de 2013, e provou a mensagem deixada na antevisão, que tinha um grande conhecimento dos seus antigos pupilos.

Depois de uma entrada bem organizada, o conjunto de Paulo Duarte – Bakary Saré (Moreirense) entrou aos 77’ – chegou à vantagem após um lance caricato, que teve origem num canto do adversário: após um veloz contra-ataque, Nakoulma inaugurou o marcador aos 23 minutos. Contudo, a reação da seleção anfitriã – com Kevyn (U. Leiria) a partir dos 75’ – surgiu ainda no primeiro tempo (38’), com a estrela Aubameyang a converter um penálti e a deixar tudo em aberto no Grupo A.

Autor: Diogo Jesus