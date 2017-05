Com apenas 20 anos, Pedro Empis tornou-se uma das peças centrais do Sporting B, ao ser o 5º jogador mais utilizado. O lateral-direito agora só pensa no Mundial sub-20, mas a experiência que ganhou ao longo da temporada, fruto dos 29 encontros que fez, pode vir a fazer a diferença na Coreia do Sul. Pelo menos é esta a análise que Empis partilha com Record.

"Senti que cresci bastante esta época. Aprendi o que era o futebol profissional e as manhas que os jogadores mais velhos e mais experientes têm", começa por sublinhar, antes de destacar o facto de não ser o único nesta Seleção com experiência na 2ª Liga. "É essencial termos jogado a esse nível durante a época inteira porque os outros jogadores também estão na 2ª Liga ou até na 1ª. Portanto, esta experiência profissional é fundamental para ter o nível de intensidade que vai ser implementado no Mundial", acrescenta.

Continuar a ler

Com 2.509 minutos distribuídos por 29 encontros esta temporada, Empis sabe que deu mais um passo na sua evolução. No entanto, o atleta, que iniciou a formação ao serviço do Estoril, não quer pensar a longo prazo para já. "Estou satisfeito com a minha época, mas o futebol é para ser pensado no momento. Não sei o que se vai passar no futuro, depende de muitos fatores. Mas o meu maior sonho é jogar na equipa principal do Sporting", diz.

Ao estilo de Marcelo

Para quem não o conhece, Pedro Empis caracteriza-se pela elevada intensidade que coloca na partida, seja no lado esquerdo ou no direito da defesa. Mas quem melhor do que o próprio para se definir enquanto jogador? "Sou agressivo, corro bastante durante o jogo todo. Gosto de atacar e de defender bem. Sou um jogador com nível técnico alto. Referência? Marcelo porque é o melhor lateral do Mundo para mim", remata.



Sem ilusão de grupo acessível



Ambicioso mas realista. Pedro Empis recusa facilitismos logo na fase de grupos, contra Zâmbia, Costa Rica e Irão, e garante que Portugal tem uma tarefa muito complicada pela frente. "Pode parecer acessível para quem vê de fora. Nós não só recusamos como sabemos que não é assim. A Zâmbia é muito forte, com jogadores que já foram à seleção principal. A Costa Rica e o Irão têm jogadores muito agressivos e tecnicamente evoluídos. É um grupo muito difícil", analisa o esquerdino.



Ainda assim, Empis confia naquilo que tem sido feito com esta geração. "Vamos dar o máximo, com a responsabilidade de carregar o peso de Portugal às costas. Acredito muito nesta Seleção. Sei que temos qualidade, trabalhamos há muito tempo juntos e temos vindo a preparar bem este Mundial," explica.



Aluno aplicado em... gestão



Empis está totalmente focado no Mundial sub-20, mas durante a época nunca deixa os... estudos de parte. Preocupado com a educação, o lateral está a tirar o curso de Gestão na Universidade Nova de Lisboa. "Isto começou com os meus pais, que sempre me educaram assim. Faço mais devagar do que as outras pessoas, mas estou quase a acabar o primeiro ano e tenho muito orgulho nisso", conta-nos Empis, que explica como tudo acontece. "Não consigo ir às aulas porque tenho treinos sempre de manhã, mas pago a um explicador para me ajudar ou vou a exame final e consigo passar", revela.



Certo é que o defesa ainda se sente ‘sozinho’ na luta: "Passa um pouco ao lado dos meus colegas. Na cultura do futebol, não se liga muito a isto. O foco é a carreira desportiva. Mas sei o quão importante isto é para mim e daqui a uns anos vai ajudar-me muito."