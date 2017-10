Continuar a ler

Os mais internacionais por Portugal:



1. Cristiano Ronaldo: 147

2. Luís Figo: 127

3. Nani: 112

4. Fernando Couto: 110

5. João Moutinho: 105

6. Rui Costa: 94

7. Bruno Alves: 94

8. Pepe: 90

9. Ricardo Carvalho: 89

Pepe atingiu esta terça-feira a 90.º internacionalização pela Seleção Nacional, ao ser titular no encontro diante da Suíça , ultrapassando assim a marca de Ricardo Carvalho.A dupla estava empatada com 89 jogos, menos cinco do que Bruno Alves e Rui Costa, mas Pepe escalou agora um degrau e já é oitavo neste ranking, liderado por Cristiano Ronaldo.

Autor: Luís Miroto Simões