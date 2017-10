Continuar a ler

Face ao encontro com a Suíça no primeiro jogo de qualificação (derrota da equipa das quinas por 2-0), o central português sabe que há uma grande diferença que os helvéticos vão notar em campo amanhã, no Estádio da Luz (19H45)."Nesse jogo vínhamos de um grande êxito para Portugal, mas não tínhamos o nosso jogador mais importante, a nossa bandeira, Ronaldo, e era o primeiro jogo... Amanhã vai ser completamente diferente. Sabemos da responsabilidade que temos, fazemos tudo para podermos estar lá [no Mundial], temos de trabalhar muito e correr mais do que eles para trazer uma vitória", sublinhou.