Pepe não treinou com a Seleção Nacional esta terça-feira de manhã, na primeira sessão de preparação para o jogo com Andorra (sábado, 19H45), encontro de qualificação para o Mundial'2018. O central do Besiktas chegou com um pequeno toque e realizou trabalho à parte, desconhecendo-se ainda mais pormenores sobre a lesão que, ao que tudo indica, não será grave.Já Danilo, que causou alguma apreensão à chegada à concentração , surgindo a coxear, esteve a treinar sob as ordens de Fernando Santos esta manhã.