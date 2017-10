Com Cristiano Ronaldo de fora por opção técnica de Fernando Santos – para além de não se ter treinado durante parte da semana, estava ‘tapado’ e em risco para o jogo com a Suíça – coube a Pepe assumir o papel de capitão da Seleção Nacional, mas... não durante os 90’.

O futebolista que veste as cores dos turcos do Besiktas fez parelha com Luís Neto no centro da defesa e durante todo o primeiro tempo teve o papel de orientar os restantes colegas de equipa. Chegou o intervalo, o nulo persistia no marcador e o selecionador português não esteve com meias-medidas: chamou CR7, que ajudou a resolver a questão... mas já a envergar o estatuto de líder máximo da formação das quinas dentro das quatro linhas. Sim, com CR7 a ser lançado para a segunda parte, Pepe entregou a braçadeira ao antigo companheiro de equipa no Real Madrid, que já com ela foi abraçado pelos companheiros de equipa, quando ao minuto 63 acabou a a falta de golos em Andorra.