"Temos de fazer o que o mister nos pediu, sermos nós próprios, tentar fazer aquilo que Portugal tem vindo a fazer. Vamos conseguir, porque temos uma grande ambição e jogamos em nossa casa. Espero que amanhã seja um grande dia para todos nós", concluiu. Questionado sobre se consegue imaginar um Mundial sem Portugal ou Ronaldo, Pepe foi claro: "Só penso no jogo de amanhã, que é muito importante. Não podemos prever o futuro, temos de pensar no jogo de amanhã"."Temos de fazer o que o mister nos pediu, sermos nós próprios, tentar fazer aquilo que Portugal tem vindo a fazer. Vamos conseguir, porque temos uma grande ambição e jogamos em nossa casa. Espero que amanhã seja um grande dia para todos nós", concluiu.

Fernando Santos há muito classificou o jogo de amanhã com a Suíça como uma 'final' e Pepe reconhece que a vontade de todo o grupo é carimbar, no Estádio da Luz, o acesso direto ao Mundial da Rússia."Qual é o jogador que não quer ganhar? Quem não quer ganhar, é melhor nem estar connosco. Todos queremos ganhar amanhã. Sabemos que vai ser um jogo muito complicado. Se estivermos todos juntos, vai ser muito complicado para o nosso adversário. Temos de encarar o jogo com muita concentração", sublinhou esta segunda-feira em conferência de imprensa ao lado do selecionador nacional.

Autor: Sofia Lobato