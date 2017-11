Continuar a ler

Depois de Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia, o Peru é o quinto apurado da América do Sul, enquanto a Nova Zelândia não conseguiu repetir 1982 e 2010, deixando a representação da Oceânia entregue à Austrália, qualificada via Ásia.Após o nulo registado na Nova Zelândia, os peruanos entraram determinados em ganhar vantagem na eliminatória e quase o conseguiram logo aos três minutos, num tiro de Advíncula, ex-jogador do Vitória de Setúbal, ao poste esquerdo.Os peruanos mantiveram-se a comandar o encontro e, aos 28 minutos, inauguraram o marcador, num tiro de pé direito de Farfán, depois de uma jogada de Cueva, sem hipóteses para Marinovic. Foi um tento dedicado ao castigado Guerrero.Aos 41 minutos, Farfan quase bisou, na recarga a um primeiro remate de Trauco e, já em cima do intervalo, a Nova Zelândia assustou pela primeira vez, num cabeceamento do capitão Reid, na sequência de um canto.Para a segunda volta, os neozelandeses vieram com Chris Wood, que, com grande poder físico na área, começou a criar mais problemas à defesa dos peruanos.O Peru susteve, porém, as investidas na Nova Zelândia e, aos 65 minutos, acabou com a eliminatória: Cueva, uma vez mais, marcou um canto na direita e, na área, Christian Ramos ganhou um ressalto e fez o 2-0 com um remate forte.Com dois tentos de vantagem, a formação comandada pelo argentino Ricardo Gareca - que lançou Carrillo, jogador emprestado pelo Benfica ao Watford, aos 74 minutos - passou a controlar os acontecimentos e selou a qualificação para a Rússia.Os peruanos juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França, Uruguai, Argentina, Colômbia, Panamá, Senegal, Marrocos, Tunísia, Suíça, Croácia, Suécia, Dinamarca, Austrália e Rússia.O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.