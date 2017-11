Continuar a ler

O resultado deixa, no entanto, o Peru em melhor posição na qualificação, quando na quarta-feira receber a seleção da zona da Oceânia.



A seleção peruana empatou a zero na madrugada deste sábado na visita à Nova Zelândia, na primeira mão do playoff intercontinental de apuramento para o Mundial'2018, na Rússia.Com André Carrillo, jogador do Benfica, emprestado ao Watford, a titular - saiu aos 77 minutos e entrou para o seu lugar Hurtado, do V. Guimarães -, o Peru foi melhor, mas não conseguiu transpor o bloco defensivo dos neozelandeses.

Autor: Lusa