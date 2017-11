Referência goleadora da seleção suíça, Seferovic não tem sido aposta inicial de Rui Vitória nos últimos jogos do Benfica, depois de ter começado a temporada em grande forma. Mas isso até agrada a Petkovic, selecionador helvético, na véspera do duplo confronto com a Irlanda do Norte, no playoff de apuramento para o Mundial. "Pode ser uma vantagem, tendo em conta que disputaremos dois jogos em três dias. Quem não tem jogado tanto, encontra-se com as pernas relaxadas e a mente fresca. Isso pode ser muito importante", salientou o treinador dos suíços, sem receio do ambiente que enfrentará em Belfast. "Não podemos ter medo. Esta equipa não chegou ao playoff por acidente."

Segurança reforçada

