O contrato de Pizzi, antigo avançado que passou pelo FC Porto como jogador em 2000, finaliza este mês.



"Sou o máximo responsável por esta situação. Fui eu que escolhi os jogadores, os sistemas e jogo, e, por isso, assumo toda a responsabilidade que me compete", justificou o treinador após a derrota em São Paulo.



O selecionador do Chile, o argentino Juan Antonio Pizzi, afastou a possibilidade de continuar à frente da equipa, após falhar o apuramento para o Mundial'2018 , na Rússia."Há que falar e avaliar o que querem para a seleção, e com base nisso escolherem. O meu contrato termina e eu estou fora", disse o argentino, na sequência da derrota em casa do Brasil, que fez a equipa terminar o apuramento sul-americano no sexto lugar.

Autor: Lusa