A federação de futebol da Arábia Saudita contratou o hispano-argentino Juan Antonio Pizzi como selecionador para o Campeonato do Mundo de 2018, a realizar na Rússia.O contrato foi assinado em Tóquio e o líder federativo, Adel bin Mohamed Ezat, elogiou "o currículo cheio de conquistas" e as "grandes ambições" do treinador.O técnico, de 49 anos, acaba de deixar a seleção chilena, depois de a equipa ter falhado o acesso ao Mundial. Pizzi, que ganhou a Copa América com a formação chilena, também foi treinador do Valencia de Espanha, dos argentinos Rosario Central e San Lorenzo, do Universidad Católica do Chile, do León, no México, entre outros.