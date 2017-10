Continuar a ler

A Suíça, principal adversário de Portugal no Grupo B, vai defrontar a Irlanda do Norte no playoff de qualificação para o Mundial'2018, ditou o sorteio realizado nesta terça-feira na sede da FIFA (Zurique, Suíça), onde merece especial destaque o embate entre a Suécia e Itália.Os jogos da primeira mão têm lugar a 9 e 11 de novembro, com os da segunda a realizarem-se a 12 e 14 desse mesmo mês.