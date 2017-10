Portugal precisa de vencer a Suíça para se qualificar de forma direta para o Mundial’2018, mas caso tal não seja possível, então a formação comandada por Fernando Santos terá de tentar marcar presença na Rússia via playoff: tem-no ‘seguro’, em caso de necessidade, uma vez que será sempre um dos oito melhores segundos classificados. Aliás, o sucesso recente da formação das quinas também lhe garante o estatuto de cabeça-de-série. O sorteio para esta fase de qualificação será realizado no dia 17 de outubro, em Zurique; a sorte para a fase de grupos do Mundial acontecerá na mesma sede, a 1 de dezembro.