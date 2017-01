Continuar a ler

Seguem-se o Egito, com 14 futebolistas, a ausente África do Sul, com 13, e a República Democrática do Congo, com 8. Uma referência para o país organizador, o Gabão, em cuja a seleção atuam apenas 3 jogadores que disputam as competições locais. A Costa do Marfim, vencedora em 2015, vai tentar revalidar o título sem qualquer atleta dos seus campeonatos. França e Inglaterra dominam, naturalmente, a convocatória costa-marfinense.



No que diz respeito aos 'portugueses', a grande maioria aterrou no Grupo A, na seleção da Guiné-Bissau, mas existem representantes lusos em todos os agrupamentos. Eis os 19 futebolistas que se espera só voltem a exibir-se nos relvados nacionais depois de 5 de fevereiro: Sèrge Kevyn (Gabão/U. Leiria), Bakary Saré (Burkina Faso/Moreirense), Jonas Mendes (Guiné Bissau/Salgueiros), Lassana Camará (Guiné Bissau/Ac. Viseu), Tomás Dabó (Guiné Bissau/Sp. Braga B), Eridson (Guiné Bissau/Freamunde), Abel Camará (Guiné Bissau/Belenenses), Nani Soares (Guiné Bissau/Felgueiras), Juary Soares (Guiné Bissau/Mafra), Agostinho Soares (Guiné Bissau/ Sp. Covilhã), Piqueti (Guiné Bissau/Sp. Braga B), João Mário (Guiné Bissau/Chaves), Aldair (Guiné Bissau/Olhanense), Mamadu Candé (Guiné Bissau/Tondela), Rui Dabó (Guiné Bissau/Cova da Piedade), Yacine Brahimi (Argélia/FC Porto), Moussa Marega (Mali/V. Guimarães), Ahmed Hassan (Egito/Sp. Braga) e Luwagga Kizito (Uganda/Rio Ave).



Portugal é o terceiro país que mais jogadores fornece para a Taça das Nações Africanas (CAN 2017), competição que arranca no sábado, em Libreville, no Gabão. Com efeito, são 19 os futebolistas que desenvolvem a sua carreiras nos campeonatos nacionais e que a partir de 14 de janeiro - e, na melhor das hipóteses, até 5 de fevereiro - estarão impedidos de dar o contributo aos respetivos clubes.Espanha e Turquia contribuem com um pouco menos do que Portugal, 18 futebolistas, para a mais importante competição de seleções de África, sendo claramente superadas por França - de onde viajam 57 atletas - e Inglaterra, que contribui com 37 participantes. Curioso é verificar que Espanha e Turquia fornecem exatamente o mesmo número de futebolistas que a Tunísia, um dos participantes. E a Tunísia é o país africano cujos campeonatos estão melhor representados.

Autor: João Lopes